Highlights e gol Espanyol-Barcellona 2-4, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 8

Il Barcellona batte 4-2 l’Espanyol nella trentaquattresima giornata di Liga 2022/2023 ed è campione di Spagna per la ventisettesima volta nella sua storia. Partita a senso unico nel derby, decisa dalla doppietta di Lewandowski nel primo tempo e dai gol di Baldé e Kounde. Inutili per l’Espanyol i gol di Puado e Joselu nel finale. Il Barcellona può festeggiare il ritorno del titolo in catalogna dopo quattro stagioni.