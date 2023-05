Internazionali d’Italia 2023: Sinner piega al terzo set un grande Shevchenko, ora ottavi con Cerundolo

Sinner batte Shevchenko al terzo set nel match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023. Partita combattutissima sul centrale che però vede trionfare l’azzurro con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-2 dopo oltre due ore di gioco. Match in cui Sinner ha rischiato più volte di capitolare nel terzo set, ma ha scelto di iniziare a rispondere da molto più lontano, su suggerimento di coach Vagnozzi, mettendo in crisi il giovane Shevchenko, autore di una grandissima partita. L’altoatesino accede agli ottavi di finale, dove incontrerà Cerundolo, che ha battuto in rimonta Barrere al terzo set- L’obiettivo di Sinner sarà difendere i quarti di finale raggiunti l’anno scorso dove quest’anno potrebbe incrociare la testa di serie numero 4 Ruud. L’appuntamento ora è martedì per la partita contro l’argentino.

Nel primo set Sinner sceglie di ricevere per primo. Scelta che sembra pagare con l’altoatesino che si procura una palla break in apertura. Il numero 1 d’Italia spreca l’occasione sbagliando un rovescio facile consentendo a Shevchenko di salvarsi ai vantaggi. Nel game successivo il russo prende fiducia e, con due grandi risposte, si porta sul 40-0 su servizio di Sinner, che perde la battuta a 0 andando sotto 2-0. Sinner è però bravo a reagire togliendo subito il servizio a Shevchenko riportando il set on serve sul 2-1 per il russo. Nel settimo game piccolo passaggio a vuoto per il russo, che sbaglia due rovesci non impossibili concedendo una palla break a Sinner. L’azzurro non sbaglia e si porta avanti 4-3 e servizio confermando il break salendo 5-3. Shevchenko va nel pallone e perde per la seconda volta consecutiva il servizio lasciando campo a Sinner, che vince il set 6-3 con un parziale negli ultimi game di 16 punti a 3.

Nel secondo set Sinner sbaglia tre rovesci nel game di apertura andando sotto 0-40. L’azzurro risale fino al 30-40 ma è costretto a cedere la battuta come nel primo set. Shevchenko questa volta non sbaglia e conferma il break tenendo il servizio a 0. Sinner risale da 0-30 nel terzo game e riesce a rimanere sotto di un solo break sul 2-1 per il russo. Shevchenko continua a martellare e si guadagna un’altra palla break sul 3-1. Sinner riesce a rimanere in scia salvandosi ai vantaggi portandosi sul 3-2. Nell’ottavo game Shevchenko commette qualche errore di troppo concedendo una palla break a Sinner, che però sbaglia di dritto sprecando un’ottima opportunità. Si va ai vantaggi con il russo che, con due grandi ace, riesce a salire 5-3. L’altoatesino non sbaglia e sale 5-4 mettendo pressione al russo, che nel momento decisivo sente la tensione concedendo una palla break a Sinner. Questa volta l’azzurro non sbaglia e riporta il set on serve sul 5-5. Si va al tie break dove Sinner va avanti di un break 2-0 ma sbaglia una volée a campo aperto regalando il 2-1 all’avversario, che prende fiducia e va sopra 6-2. L’altoatesino rientra sul 6-4 ma Shevchenko non sbaglia e chiude il set 7-6(4).

Terzo set con poche chance per entrambi fino al quinto game con Sinner che inizia a rispondere due metri fuori dal campo sia alla prima che alla seconda di servizio di Shevchenko, su indicazioni di coach Vagnozzi. Il cambio di strategia funziona subito con il russo che sbaglia di più e concede due palle break. Sinner non sbaglia e sfrutta la prima palla break per salire sul 3-2 e servizio. Il numero uno italiano non sbaglia nel momento più importante e tiene la battuta in un game combattutissimo andando 4-2. Shevchenko inizia a perdere la pazienza e forza tutto perdendo per la seconda volta in fila il servizio mandando Sinner a servire per il match sul 5-2. Sinner risale da 0-40 nel game decisivo e chiude il match dopo due ore e 15 minuti di lotta.