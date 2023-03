Highlights e gol Empoli-Udinese 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 10

Il video dei gol e degli highlights di Empoli-Udinese, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Castellani primo tempo equilibrato con entrambe le squadre che si rendono pericolose ma non riescono a sbloccare la partita. Nella ripresa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, arriva il colpo di testa di Becao che, grazie alla deviazione di Luperto, beffa Perisan e trova lo 0-1. Dopo il gol l’Empoli prova a riversarsi nella metà campo avversaria e costruisce due-tre palle gol nette con Silvestri che dice di no. In contropiede Udogie va vicino allo 0-2, ma agli ospiti va bene così: Sottil torna a vincere, Zanetti no.

LE PAGELLE E I VOTI