Cagliari, Ranieri: “I ragazzi vogliono salvarsi con tutte le forze”

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta maturata nei minuti di recupero contro il Sassuolo: “Sono tre punti importantissimi contro un’ottima squadra. Il Sassuolo gioca bene. I primi 15 minuti nostro sono stati brutti, meno male che ci hanno fatto un solo gol. Dopo, abbiamo preso campo. Qui da noi le partite non sono mai finite e sono orgoglioso di questa squadra, perché non è la prima volta che succede“. Il tecnico dei rossoblù ha continuato: “I nostri ragazzi vogliono restare con tutte le loro forze in serie A. Lapadula è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene. Mi aveva chiesto di non toglierlo dal campo dopo la rottura del setto nasale. Quando segna viene sempre ad abbracciarmi. Gli manca ancora qualcosa per tornare nella condizione migliore. Lo scorso campionato, Radunovic ha fatto un campionato strepitoso. All’inizio di questa stagione l’ho visto nervoso e allora ho dato spazio a Scuffet. Ho due ottimi portieri. A Pavoletti ho detto, scherzando, che è il nostro Altafini. È un leader nello spogliatoio. Il nostro è un gruppo di lavoro eccellente. Chi entra vuole dare il massimo“.