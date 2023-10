Highlights e gol Crotone-Foggia 2-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 48

Frena il Foggia in quinta posizione, nuovo successo per il Crotone: termina 2-1 la nona giornata di Serie C 2023/24. Sblocca il risultato Tonin, sul finale di primo tempo è però Gomez ad insaccare il pareggio di testa. Chiude i giochi Vitale che insacca dietro Nobile al 55′. Di seguito il video con gli highlights.