Highlights e gol Pro Vercelli-Pergolettese 1-0, girone A Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 45

Gli highlights e i gol di Pro Vercelli-Pergolettese, match valevole per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C 2023/2024, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 1-0 grazie ad una rete messa a referto nella ripresa da Gianmario Comi. In virtù di questo risultato i piemontesi balzano al secondo posto in classifica con 17 punti. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.