Torino-Inter 0-3, Cairo: “Cambiato tutto dopo infortunio, abbiamo avuto sfiga. Speriamo in bene per Schuurs”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha brevemente commentato il match che ha visto i granata sconfitti in casa per 3-0 dall’Inter. Una prestazione positiva ma poco prolifica in attacco per gli uomini di Juric, puniti poi nel finale dai nerazzurri e ora preoccupati anche per le condizioni del ginocchio di Schuurs. “Per 60 minuti la squadra ha fatto molto bene, poi è cambiato tutto dopo l’infortunio – spiega Cairo – Abbiamo avuto un po’ di sfiga, ora speriamo in bene per Schuurs.”