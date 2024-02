Highlights e gol Copenaghen-Manchester City 1-3, andata ottavi Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 64

Il video con gli highlights e i gol di Copenaghen-Manchester City, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. De Bruyne domina in Danimarca, e con un gol e due assist regala il successo per 3-1 alla squadra di Guardiola, che al ritorno dovrà solamente gestire un cospicuo vantaggio per andare ai quarti di finale.

GLI HIGHLIGHTS