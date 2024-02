Pagelle Copenaghen-Manchester City 1-3, voti e tabellino andata ottavi Champions League 2023/2024

Il tabellino con i voti di Copenaghen-Manchester City, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Gli uomini di Guardiola partono a mille e dopo 10′ trovano la rete del vantaggio con Kevin De Bruyne. Nella prima mezz’ora di gara è un assedio da parte dei Citizens, che vanno anche vicini al raddoppio colpendo una traversa. Ma al 34′, alla prima occasione utile, Mattson con una bella conclusione trova il gol dell’1-1. La reazione non tarda ad arrivare e durante il recupero De Bruyne questa volta si trasforman in assistman e regala una palla al bacio per Bernardo Silva che riporta in vantaggio la squadra ospite. Nel secondo tempo le emozioni non mancano, però di gol non se ne vedono fino ai minuti di recupero, quando è ancora De Bruyne a inventare. Il n°17 serve Foden, che non sbaglia e regala il definitivo 3-1 ai suoi.

GLI HIGHLIGHTS

IL TABELLINO

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara 6.5; McKenna 6, Vavro 5.5, Diks 6, Jelert 6; Mattsson 6.5 (36′ st Larsson sv), Falk Jensen 6, Goncalves 6 (25′ st Hojlund 6); Elyounoussi 5.5, Claesson 6 (10′ st Cornelius 5.5), Achouri 5.5 (36′ st Sorensen sv). In panchina: Runarsson, Gadeberg-Buur, Meling, Oskarsson, Clem, Froholdt, Ankersen, Bardghji. Allenatore: Neestrup 6.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson 5.5; Walker 6, Stones 6, Dias 6.5, Aké 7; Rodri 6; Foden 7, Bernardo Silva 7 (33′ st Nunes 6), De Bruyne 8, Grealish 6 (21′ pt Doku 5.5); Haaland 6. In panchina: Carson, Ortega 6, Lewis, Bobb, Susoho, Akanji, Wright, Alvarez. Allenatore: Guardiola 6.

ARBITRO: Sanchez Martinez (Spagna) 6.

RETI: 10′ pt De Bruyne, 34′ pt Mattsson, 46′ pt Bernardo Silva, 47′ st Foden.

NOTE: serata serena e molto fredda, campo in buone condizioni. Ammoniti: Falk Jensen, Diks. Angoli: 2-6. Recupero: 3′, 3′.