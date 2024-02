Copenaghen-Manchester City 1-3, Guardiola: “La cosa importante era non perdere la qualificazione qui”

“L’importante era non perdere la qualificazione qui. Abbiamo subito un gol evitabile ma a volte succede. Abbiamo reagito bene e abbiamo segnato il secondo gol prima dell’intervallo. So cosa è successo qui al Bayern e al Man United, quanto può essere intenso e difficile affrontarli, abbiamo trovato il ritmo perfetto per giocare”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, a TNT Sports dopo la vittoria contro il Copenaghen nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “È stato davvero, davvero bello. Sono così orgoglioso che abbiamo giocato a quel ritmo, era perfetto. Siamo stati pazienti nei momenti giusti. Sono davvero orgoglioso della squadra, ma non è finita. Il terzo gol ci aiuta molto e speriamo di poter completare l’opera in casa davanti ai nostri per passare al turno successivo”.