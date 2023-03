Highlights e gol Chelsea-Borussia Dortmund 2-0: Champions League (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 48

Il video dei gol e degli highlights di Chelsea-Borussia Dortmund, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. I padroni di casa partono forte e cercano di ribaltare lo 0-1 dell’andata e riescono a sbloccare la partita nel finale di primo tempo grazie a Sterling. Ma in precedenza Havertz aveva preso un palo interno clamoroso. Nella ripresa un fallo di mano ingenuo di Wolf viene sanzionato dal Var e poi fischiato dall’arbitro al monitor, come calcio di rigore. Dal dischetto Havertz prende di nuovo il palo, ma il penalty si deve ripetere perché un giocatore del Borussia Dortmund, che poi andrà a rinviare, era entrato prima. Havertz stavolta non sbaglia e fa 2-0. Gli ospiti hanno la clamorosa occasione per rimettere tutto in parità, ma la falliscono. Il Chelsea vola ai quarti di finale e prova a dare un senso a questa stagione.

LE PAGELLE E I VOTI