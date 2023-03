Highlights e gol Lazio-Az Alkmaar 1-2: Conference League 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Lazio-Az Alkmaar, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Conference League 2022/2023. Buona partenza dei ragazzi di Maurizio Sarri che sbloccano la partita nei primi minuti grazie ad una bella azione di Zaccagni sulla sinistra, l’esterno biancoceleste serve Pedro che gira al volo e sigla un grande gol. La Lazio però si complica la vita da sola: prima il palo olandese e poi il gol del pareggio siglato da Pavlidis al 45′. Un minuto dopo arriva una clamorosa traversa di Milinkovic. Nella ripresa altra palla persa in uscita e l’Az trova la rete del vantaggio con Kerkez. I biancocelesti hanno le occasioni per pareggiare, ma Felipe Anderson ne sbaglia un paio. Per passare il turno servirà vincere con due gol di scarto in Olanda.

