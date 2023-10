Highlights e gol Cesena-Carrarese 2-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 7

Il Cesena, seppur soffrendo nel finale, si porta a casa tre punti d’oro contro un’ottima Carrarese. I bianconeri non steccano l’appuntamento che li poteva confermare nei quartieri alti della classifica del Girone B e con un super Kargbo superano la Carrarese per 2 reti ad una. Di Di Gennaro il gol che ha accorciato le distanze nel finale, ma che è valso solo per le statistiche. Queste le emozioni del match.