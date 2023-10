NBA 2023/24: Nuggets, Mavs e Celtics inarrestabili e ancora imbattuti. Ok Lakers, Bucks e Warriors

Nottata piena di partite quella tra lunedi 30 ottobre e martedì 31 ottobre che apre la “Week 2” della Regular Saeson NBA 2023-2024. Celtics, Mavericks e Nuggets non sbagliano un colpo. Bucks e Lakers vincenti. Seconda “W” di fila in back to back per Hawks e Warriors.

RISULTATI E CLASSIFICHE

CHARLOTTE HORNETS-BROOKLYN NETS 121-133

Vittoria di forza per i Nets che battono gli Hornets allo Spectrum Center. Miglior scorer di partita il solito Cam Thomas che infila 33 punti, con gli ospiti che riescono a portare 6 giocatori in doppia cifra tra cui figura la doppia doppia, quasi tripla doppia, di Ben Simmons (11 pt, 10 rim, 8 ast). Per gli Hornets buone le prove di Rozier e Miller sopra i 20 punti e vicini alla doppia doppia entrambi.

INDIANA PACERS-CHICAGO BULLS 105-112

Prima debacle stagionale per i Pacers che vengono battuti dai Bulls trascinati da Vucevic (24 pt e 17 rim) e Lavine (23 punti). A nulla servono le doppie doppie di Turner (20 pt e 11 rim) e Haliburton (19 pt e 13 ast) per evitare la sconfitta.

WASHINGTON WIZARDS-BOSTON CELTICS 107-126

Altro giro, altra corsa, altra vittoria per i Celtics che vincono agilmente a Washington archiviando la pratica già all’intervallo sul +26. Migliori marcatori di partita per i verdi i “Jay’s”, Jaylen Brown (36 punti) e Jayson Tatum (33 punti). Per i padroni di casa bella prestazione di Kyle Kuzma sopra i 20 punti.

ATLANTA HAWKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 127-113

Altra vittoria convincente per Atlanta, che dopo quella di ieri notte in Wisconsin sembra aver rialzato definitivamente la testa. 41 punti con 7 rimbalzi e 5 assist per un sensazionale Dejounte Murray che tira col 71% dal campo, ed ottima prova di Trae Young (24 pt e 8 ast). Atlanta che inoltre porta 6 giocatori in doppia cifra, così come i Timberwolves che si affidano ad Anthony Edwards, che sfodera una prestazione da 31 punti, senza peró riuscire ad impensierire gli Hawks.

TORONTO RAPTORS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 91-99

Prima vittoria stagionale per i Blazers che vincono in volata in Canada grazie ai canestri decisivi di Jerami Grant e Malcolm Brogdon nel finale di partita. A niente servono i 20 punti a testa di Barnes e Siakam ai Raptors per evitare la terza sconfitta in fila dopo il successo nella prima uscita.

MEMPHIS GRIZZLIES-DALLAS MAVERICKS 110-125

Mavs ancora imbattuti, Doncic ancora strepitoso. Tripla doppia per lo sloveno che chiude con 35 punti, 12 assist, 12 rimbalzi con Dallas orfana di Kyrie Irving. Memphis nonostante i 30 punti a testa di Desmond Bane e Jaren Jackson perde la quarta partita su quattro di questo avvio di stagione.

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 122-114

Non perdonano i Bucks, che dopo la sconfitta di ieri notte contro gli Hawks tornano alla vittoria grazie alle prestazioni di Antetokounmpo e Lillard, rispettivamente 33 e 25 punti. Per gli Heat arriva la terza sconfitta di fila su quattro partite. Herro ne fa 35 e prova ad aiutare Miami senza Adebayo indisponibile per la partita. Jimmy Butler ne mette solamente 13 in 29’ minuti.

NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 102-130

Dei GSW in grande spolvero costringono alla prima sconfitta stagionale i Pelicans, centrando la terza vittoria consecutiva. Stephen Curry fa ancora la voce grossa e sigla un altro quarantello con 7/13 da 3. Con Ingram fuori per NOLA, 19 punti a testa per McCollum e Zion che però non creano noie ai Warriors.

OKLAHOMA CITY THUNDER-DETROIT PISTONS 124-112

Tornano alla vittoria i Thunder dopo la sconfitta nel “Sunday Night’ contro i campioni NBA dei Nuggets. Decisivo il primo quarto vinto di 12 Okc, che sarà il distacco anche finale, seguito da tre parziali finiti in parità. Shai Gilgeous-Alexander mette a referto 32 punti conducendo i suoi alla terza vittoria in quattro gare.

DENVER NUGGETS-UTAH JAZZ 110-102

Inarrestabili. Questo è quello che hanno fatto trasparire e poi confermato lo scorso anno, con poi il titolo agguantato, ed è quello che stanno facendo trasparire anche in questo avvio di regular season 2023-24. Un sistema perfetto oliato alla perfezione, con role players forti e funzionali che ricoprono un ruolo ben delineato, comandati dai due leader tecnici e carismatici quali Nikola Jokic e Jamal Murray. I due piazzano un’altra prestazione monster, chiudendo il primo in tripla doppia (27 pt, 10 rim, 11 ast) e il secondo in doppia doppia (18 pt e 14 ast) conducendo al quarto successo su altrettante gare i campioni NBA.

LOS ANGELES LAKERS-ORLANDO MAGIC 106-103

I Los Angeles Lakers battono gli Orlando Magic con non poca fatica conquistando la seconda vittoria stagionale e riportando il record al 50% (2-2). Crypto.com Arena salvagente di questo avvio di stagione per i gialloviola che rimangono imbattuti in casa, dovendosi ancora sbloccare in trasferta. Grandiosa prestazione di D’Angelo Russell che piazza 28 punti e Anthony Davis che segna una doppia doppia nel proprio tabellino da 26 punti e 19 rimbalzi, con anche 5 assist annessi. 19 punti per il re, LeBron James, in 33’ minuti giocati.