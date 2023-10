Highlights e gol Cagliari-Roma 1-4: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 95

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Roma, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena partenza subito favorevole ai giallorossi che in due minuti siglano un uno-due terribile per i padroni di casa: prima Aouar e poi Lukaku fanno 0-2. Il Cagliari prova a reagire, ma non ci riesce. Ad inizio ripresa arrivano ancora i gol di Belotti e Lukaku che di fatto chiudono i conti. Il Cagliari, con orgoglio, sigla la rete dell’1-4 su calcio di rigore: ci pensa Nandez. La Roma continua a risalire posizioni, Mourinho salva la sua panchina.

