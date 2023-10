Pagelle Cagliari-Roma 1-4: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Roma, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena partenza subito favorevole ai giallorossi che in due minuti siglano un uno-due terribile per i padroni di casa: prima Aouar e poi Lukaku fanno 0-2. Il Cagliari prova a reagire, ma non ci riesce. Ad inizio ripresa arrivano ancora i gol di Belotti e Lukaku che di fatto chiudono i conti. Il Cagliari, con orgoglio, sigla la rete dell’1-4 su calcio di rigore: ci pensa Nandez. La Roma continua a risalire posizioni, Mourinho salva la sua panchina.

LE PAGELLE E I VOTI DI CAGLIARI-ROMA

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet 5; Wieteska 5, Obert 5 (24′ st Dossena 6), Hatzidiakos 5 (1′ st Zappa 5); Nandez 6, Sulemana 4.5 (39′ pt Luvumbo 6.5), Prati 6, Makoumbou 5, Azzi 5; Oristanio 5.5 (29′ st Shomurodov sv), Petagna 5 (23′ st Pavoletti sv). In panchina: Radunovic, Aresti, Goldaniga, Augello, Di Pardo, Viola, Deiola, Pereira, Jankto, Desogus. Allenatore: Ranieri 5.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Cristante 6, Ndicka 7; Karsdorp 7 (24′ st Kristensen 6), Bove 6.5, Paredes 7 (34′ st Celik sv), Aouar 7 (24′ st Pagano 6), Spinazzola 6.5; Dybala 6.5 (39′ pt Belotti 7), Lukaku 7.5. In panchina: Boer, Svilar, Zalewski, Pisilli, Azmoun, Joao Costa, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho 7.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6. RETI: 19′ pt Aouar, 20′ pt Lukaku; 6′ st Belotti, 14′ st Lukaku, 42′ st Nandez (rig).

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Paredes, Sulemana, Bove, Obert.

Angoli: 4-3 per il Cagliari.

Recupero: 3′; 4′