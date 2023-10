Serie C 2023/2024: Recanatese corsara a Rimini, pareggi per Foggia e Benevento

Oggi si sono giocate le partite valide per i Gironi A, B e C di Serie C 2023/2024.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Per quanto riguarda il Girone A, vittoria esterna per la Pergolettese per 2-0 in casa della Fiorenzuola. Decidono le reti nel primo tempo di Piccinini al 13′ e Guiu al 22′. Pergolettese che entra in zona playoff salendo in nona posizione a 10 punti. Fiorenzuola che resta ferma a 6 punti in 17ª posizione.

Per quanto riguarda il Girone B, pareggio pirotecnico tra Ancona e Vis Pesaro. Finisce 3-3 dopo le reti nel primo tempo di Spagnoli al 12′ e di Di Paola su rigore al 27′ e Mattioli al 31′. Seconda frazione che si apre con il pareggio dei padroni di casa al 48′ con Basso e il gol di Agyemang all’85’. Il gol del 3-3 è di Sylla al 92′. Ancona in nona posizione con 8 punti, Vis Pesaro 16ª con un punto di margine sull’ultimo posto. Sestri Levante e Juventus U23 non si fanno male e pareggiano 0-0. Poche occasioni a Carrara, stadio al momento della squadra ligure che sta attendendo l’ok per il proprio stadio, con le squadre che tornano a fare punti importanti in zona playout. Sestri Levante che resta ultimo a 4 punti a pari merito con il Rimini. Juventus che sale a 7 punti in 13ª posizione. Rimini che ha perso 3-2 in casa contro la Recanatese. Ospiti subito avanti con i gol di Carpani e Melchiorri al 2′ e all’8′. Accorcia le distanze Lamesta al 45′ e pareggia Morra al 91′. Il match winner è di Longobardi al 92′. Recanatese che entra in zona playoff salendo a 10 punti in settima posizione.

Per quanto riguarda il Girone C pareggio a reti bianche tra Audace Cerignola e Benevento. Continua la striscia positiva dei giallorossi, che nelle ultime sei partite ne hanno vinte quattro e pareggiate due. Una sola sconfitta all’esordio con la Turris. Quarto pareggio consecutivo, terzo per 0-0, per la compagine pugliese, che sale a 9 punti in decima posizione. Benevento che aggancia la Juve Stabia, che ha una partita in meno, in vetta a 14 punti. Pareggiano anche Monopoli e Foggia. Finisce 2-2 nel derby pugliese, aperto dal gol di D’Agostino al 30′. Nel finale di prima frazione arrivano le due reti degli ospiti con Schenetti e Tonin. Il 2-2 lo segna Starita, che permette al Monopoli, ancora a secco di vittorie in stagione, di tornare a fare punti dopo il ko esterno con la Juve Stabia e salire a 4 punti in penultima posizione. Sesto risultato utile consecutivo per il Foggia, una sola sconfitta all’esordio con il Taranto, che è quarto a 12 punti a pari merito con il Latina terzo.