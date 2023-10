Highlights Granada-Barcellona 2-2, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Il Barcellona si ferma a Granada nel match valido per la nona giornata di Liga 2023/2024. I blaugrana rimontano uno svantaggio di 2-0 e sfiorano il 3-2 al 95′ con Joao Felix, fermato solo dal Var. Padroni di casa in vantaggio con la doppietta di Zaragoza, tra l’1′ e il 29′. Il classe 2007 Yamal trova il primo gol in Liga al 45′ e accorcia le distanze a fine primo tempo. Il Granada resiste, ma all’86’ Sergi Roberto segna la rete del 2-2. Nell’assedio finale Joao Felix segna il 3-2, ma il Var annulla tutto per fuorigioco. Barcellona che rimane dietro al sorprendente Girona, a 22 punti, salendo a 21. In testa il Real Madrid a 24 punti.