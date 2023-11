Highlights e gol Cagliari-Monza 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 63

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Monza, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena grande partenza dei padroni di casa che attaccano in massa e passano in vantaggio grazie a Dossena, il più abile a ribadire la palla in rete sugli sviluppi di corner. Il Monza però nella ripresa reagisce, colpisce due traverse e poi trova il gol del pareggio grazie alla zuccata vincente di Maric. Un gol per parte, un punto a testa.