Slalom femminile Killington 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin al comando

Si è chiusa la prima manche dello slalom femminile di Killington, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Al comando la padrona di casa Mikaela Shiffrin. Breve distacco per Lena Duerr e Petra Vlhova, che si giocheranno verosimilmente con la fuoriclasse statunitense la vittoria nella seconda manche dello slalom. Per quanto riguarda le italiane, undicesimo tempo per Lara Della Mea, tredicesimo per Marta Rossetti, fuori dalle trenta e dunque niente seconda manche per Beatrice Sola, Martina Peterlini e Anita Gulli. Alle ore 19 si torna in pista per assegnare questo podio a stelle e strisce.

Classifica della prima manche dello slalom di Killington