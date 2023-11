Parigi 2024, Alcaraz e Nadal avranno bisogno di una lettera all’ITF per partecipare ai Giochi

Carlos Alcaraz e Rafael Nadal dovranno inviare una lettera alla Federazione Internazionale del Tennis, tramite quella spagnola, per giocare le prossime Olimpiadi di Parigi. Nel regolamento in vista dei Giochi, oltre ovviamente ai punti che sono necessari per entrare nel tabellone Olimpico, c’è bisogno di aver indossato almeno una volta la maglia della Nazionale tra il 2023 e il 2024. I due non hanno giocato quest’anno con la maglia della Spagna e non potranno farlo neanche nei primi sette mesi del 2024, dato che la loro selezione non tornerà in campo prima di settembre. La nazionale di Coppa Davis ha infatti ricevuto uno dei due inviti per qualificarsi direttamente alla fase a gironi della massima competizione nazionale nel 2024. In ogni caso, non ci saranno problemi. Basterà inviare appunto una lettera in cui la Federazione spiegherà le ragioni per cui i due atleti non hanno potuto giocare.