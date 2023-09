Calendario Europei baseball 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei di baseball 2023, in programma da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre in Repubblica Ceca. Sono 16 le squadre al via, pronte a darsi battaglia nella corsa verso il titolo continentale. Presente anche l’Italia, inserita nella Pool B con Gran Bretagna, Ungheria e Svezia. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le partite e le informazioni per seguirle in diretta.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma baseballeurope.tv, mentre al momento non è prevista copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Calendario Europei baseball 2023

DOMENICA 24 SETTEMBRE

11.00 Svizzera-Israele (girone D, Praga)

11.00 Ucraina-Croazia (girone C, Brno-jih-Komarov)

11.00 Ungheria-Italia (girone B, Trebic)

11.00 Grecia-Spagna (girone A, Ostrava-Poruba)

17.30 Germania-Belgio (girone D, Praga)

17.30 Francia-Ungheria (girone C, Brno-jih-Komarov)

17.30 Svezia-Gran Bretagna (girone B, Trebic)

18.00 Austria-Repubblica Ceca (girone A, Ostrava-Poruba)

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE

11.00 Svizzera-Belgio (Girone D, Praga)

11.00 Olanda-Ucraina (Girone C, Brno-jih-Komarov)

11.00 Ungheria-Gran Bretagna (Girone B, Trebic)

11.00 Spagna-Austria (Girone A, Ostrava-Poruba)

17.30 Francia-Croazia (Girone C, Brno-jih-Komarov)

17.30 Italia-Svezia (Girone B, Trebic)

17.30 Grecia-Repubblica Ceca (Girone A, Ostrava-Poruba)

20.00 Israele-Germania (Girone D, Praga)

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE

11.00 Belgio-Israele (Girone D, Praga)

11.00 Ucraina-Francia (Girone C, Brno-jih-Komarov)

11.00 Svezia-Ungheria (Girone B, Trebic)

11.00 Austria-Grecia (Girone A, Ostrava-Poruba)

17.30 Germania-Svizzera (Girone D, Praga)

17.30 Croazia-Olanda (Girone C, Brno-jih-Komarov)

17.30 Gran Bretagna-Italia (Girone B, Trebic)

17.30 Repubblica Ceca-Spagna (Girone A, Ostrava-Poruba)

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE

10.00 A4-D3 (tabellone classificazione, Brno-Jundrov – G27)

12.00 C4-B3 (tabellone classificazione, Trebic – G25)

15.00 D4-A3 (tabellone classificazione, Bron-Jundrov – G28)

18.30 B4-C3 (tabellone classificazione, Trebic – G26)

12.00 C2-D1 (Quarti di finale, Blansko – G29)

12.00 A2-B1 (Quarti di finale, Brno-jih-Komarov – G31)

18.30 D2-C1 (Quarti di finale, Blansko – G230)

18.30 B2-A1 (Quarti di finale, Brno-jih-Komarov – G32)

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

10.00 L25-L27 (tabellone classificazione/retrocessione, Brno-Jundrov – G35)

12.00 W25-W27 (tabellone classificazione/retrocessione, Trebic – G33)

15.00 L26-L28 (tabellone classificazione/retrocessione, Brno-Jundrov – G36)

18.30 W26-W28 (tabellone classificazione/retrocessione, Trebic – G34)

12.00 L29-L31 (5°-8° posto, Blansko – G37)

18.30 L30-L32 (5°-8° posto, Blansko – G38)

12.00 Semifinale W29-W31 (Brno-jih-Komarov – G39)

18.30 Semifinale W30-W32 (Brno-jih-Komarov – G40)

SABATO 30 SETTEMBRE

10.00 Finale 15°-16° posto (Brno-Jundrov)

12.00 Finale 11°-12° posto (Blansko)

12.00 Finale 7°-8° posto (Brno-jih-Komarov)

15.00 Finale 13°-14° posto (Brno-Jundrov)

18.30 Finale 9°-10° posto (Blansko)

18.30 Finale 5°-6° posto (Brno-jih-Komarov)

DOMENICA 1 OTTOBRE

12.00 Finale 3°-4° posto (Brno-jih-Komarov)

18.30 Finale 1°-2° posto (Brno-jih-Komarov)