Highlights e gol Cagliari-Frosinone 4-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 67

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Frosinone, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena partita dalle grandissime emozioni con gli ospiti che partono forte e sbloccano la partita grazie a Soulè che batte Scuffet. I padroni di casa reagiscono alla grande: Mancosu sbaglia un calcio di rigore prendendo la traversa e poi almeno altre due palle gol clamorose. Il Frosinone è cinico, Soulè incanta, manda al bar la difesa cagliaritana e fa 0-2. Ad inizio ripresa Brescianini sigla lo 0-3 e la partita sembra finita. Ma il Cagliari, con orgoglio, non molla: prima Oristanio e poi Makoumbou rendono bollente il finale di partita. Il Frosinone va in affanno e alla fine arriva il colpo di testa vincente di Pavoletti al minuto 94′. Tutto finito? Neanche per sogno: ancora Pavoletti fa 4-3 e manda totalmente in delirio il pubblico sardo. Prima vittoria stagionale.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI CAGLIARI-FROSINONE