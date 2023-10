Pagelle Cagliari-Frosinone 4-3: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Frosinone, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena partita dalle grandissime emozioni con gli ospiti che partono forte e sbloccano la partita grazie a Soulè che batte Scuffet. I padroni di casa reagiscono alla grande: Mancosu sbaglia un calcio di rigore prendendo la traversa e poi almeno altre due palle gol clamorose. Il Frosinone è cinico, Soulè incanta, manda al bar la difesa cagliaritana e fa 0-2. Ad inizio ripresa Brescianini sigla lo 0-3 e la partita sembra finita. Ma il Cagliari, con orgoglio, non molla: prima Oristanio e poi Makoumbou rendono bollente il finale di partita. Il Frosinone va in affanno e alla fine arriva il colpo di testa vincente di Pavoletti al minuto 94′. Tutto finito? Neanche per sogno: ancora Pavoletti fa 4-3 e manda totalmente in delirio il pubblico sardo. Prima vittoria stagionale.

LE PAGELLE E I VOTI DI CAGLIARI-FROSINONE

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet 6; Nandez 6 (43’pt Zappa 6), Goldaniga 5.5, Dossena 5.5, Augello 5.5; Deiola 5.5 (1’st Pavoletti 8.5), Prati 5.5, Makoumbou 7; Jankto 5.5 (19’st Azzi 6), Mancosu 5 (19’st Viola 6); Luvumbo 6 (19’st Oristanio 7.5). In panchina: Radunovic, Lapadula, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Petagna, Obert, Shomurodov, Di Pardo. Allenatore: Ranieri 7.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati 6.5; Lirola 6.5, Romagnoli 5.5, Monterisi 5, Marchizza 5.5; Brescianini 7 (35’st Okoli sv), Barrenechea 6; Soulè 8, Reinier 6.5, Baez 6 (11’st Garritano 6); Cuni 6 (11’st Cheddira 5.5). In panchina: Frattali, Cerofolini, Lulic, Kaio Jorge, Caso, Kvernadze, Oyono, Bourabia, Bidaoui, Ibrahimovic. Allenatore: Di Francesco 5.5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.

RETI: 23′ e 37 pt Soulé; 4’st Brescianini, 27’st Oristanio, 31’st Makoumbou, 49′ e 51’st Pavoletti.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Al 27’pt rigore sbagliato da Mancosu (Cagliari).

Ammoniti: Prati, Romagnoli, Bourabia, Okoli, Marchizza.

Angoli: 7-5 per il Frosinone.

Recupero: 4′; 7′,