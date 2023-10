Inter-Roma, Pinto: “Per Lukaku partita come le altre. Non capisco perché non si giochi di lunedì”

“La cosa bella del calcio è che la partite valgono tutte tre punti. Ovviamente è una partita difficile contro la finalista della scorsa Champions, sta facendo una grande stagione, ma noi siamo preparati nel migliore dei modi per fare il miglior risultato”. Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, a Dazn prima della sfida contro l’Inter: “Per Lukaku è una partita uguale alle altre. Non ha avuto molto tempo per pensarci avendo giocato e segnato giovedì, purtroppo c’è una cosa che non capirò mai come portoghese, cioè perché questa partita non si giochi di lunedì. Romelu non avrà avuto tempo per pensarci, ha giocato all’Inter, ora alla Roma”. E sul silenzio stampa nerazzurro nel pre gara: “Ci mancherebbe: loro hanno i dirigenti più esperti d’Italia, ci mancherebbe se mi metto a parlare delle loro strategie, fanno quello che ritengono più opportuno”.