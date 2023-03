Highlights e gol Bournemouth-Liverpool 1-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 20

Gli highlight e i gol di Bournemouth-Liverpool, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023, in cui i padroni di casa hanno battuto a sorpresa gli uomini di Jurgen Klopp mediante il punteggio di 1-0 grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Philip Billing. In virtù di questo successo i rossoneri salgono a 24 punti e si portano fuori dalla zona retrocessione, mentre i Reds restano quinti a quota 42 e ora rischiano di essere superati dal Newcastle. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.