Premier League 2022/2023, Salah sbaglia un rigore e il Liverpool cade 1-0 a Bournemouth

Dopo due vittorie consecutive il Liverpool ci ricasca e finisce ko 1-0 per mano del Bournemouth, nel match valevole per la ventisettesima giornata di Premier League 2022/2023: a decidere la contesa è un gol realizzato da Philip Billing. In una prima frazione di gara caratterizzata da poche occasioni e grande equilibrio ci pensa il centrocampista danese a sbloccare il punteggio al 28′ trovando la deviazione vincente su un cross teso di Outtara.

Nella ripresa gli uomini guidati da Jurgen Klopp tentano una reazione anche attraverso delle sostituzioni, ma le conclusioni degli attaccanti vengono sempre respinte dalla difesa della squadra di casa. Al 69′ Mohamed Salah ha l’occasione per pareggiare i conti, ma fallisce un calcio di rigore e getta nello sconforto tutta la tifoseria ospite. In virtù di questo successo i rossoneri salgono a 24 punti e si portano fuori dalla zona retrocessione, mentre i Reds restano quinti a quota 42 e ora rischiano di essere superati dal Newcastle.