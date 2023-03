Sci di fondo, Krueger vince la 50 km maschile di Oslo. 14° posto per Romano

E’ grande Norvegia in quel di Oslo, dove è andata in scena la prima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo dopo i Mondiali di Planica. Simen Krueger si è imposto con il tempo di 1h55’01’5, davanti a Hans Holund: i due sono scattati assieme al ventottesimo chilometro, facendo il vuoto fino al termine della gara. Chiude al terzo posto, invece, Martin Nyenget, che ha conquistato il podio in rimonta sul giovane Andersen, quarto davanti a Didrik Toenseth. Non va oltre il settimo posto il fenomeno Johannes Klaebo, mentre Golberg termina in nona posizione: per la Norvegia, dunque, ci sono ben dieci atleti nelle prime dieci posizioni.

L’azzurro Lorenzo Romano si è reso protagonista di una buona prova, che gli ha consentito di tagliare il traguardo in quattordicesima piazza. Il venticinquenne carabiniere cuneese, è riuscito a restare in gruppo nelle fasi decisive della gara, rimanendo attaccato a lungo al treno dei migliori, pagando al traguardo poco più di un minuto su Klaebo. Nella giornata di domani, domenica 12 marzo dalle ore 10.15, andrà in scena la 50 km femminile.