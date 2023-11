Highlights e gol Bologna-Torino 2-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Bologna-Torino, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Renato Dall’Ara buona partenza del Torino che si porta anche in vantaggio con una grande conclusione di Vlasic, ma i due attaccanti del Torino sono in fuorigioco attivo e quindi il gol viene annullato. Nella ripresa il Bologna sale in cattedra e domina in lungo e in largo: prima ci pensa Fabbian, su una uscita senza logica di Gemello che gli spalanca la porta e il centrocampista rossoblù trova il gol del vantaggio. Il Torino non riesce più a pungere, il Bologna certifica il vantaggio e nel recupero Zirkzee trova anche il gol del 2-0. Thiago Motta in piena corsa Europa.

