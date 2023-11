Juventus-Inter, Rocchi: “Darmian-Chiesa non è fallo, Guida ha arbitrato bene”

“Questo non è un fallo per la tipologia di intervento e del metro di giudizio che ha tenuto Guida. Che ha arbitrato bene”. Questa l’analisi del designatore arbitrale Gianluca Rocchi sul gol del pareggio dell’Inter contro la Juventus e sul contatto tra Darmian e Chiesa ad inizio azione. “Juventus-Inter è una partita molto complessa, il fatto che le due squadre l’abbiano affrontato con questo spirito gli va fatto un plauso – ha proseguito Rocchi ai microfoni di Dazn nel classico appuntamento con ‘Open Var’ – Bravi i calciatori che si sono affrontati lealmente, non hanno mai creato problemi veri”.