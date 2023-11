Pagelle Bologna-Torino 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bologna-Torino, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Renato Dall’Ara buona partenza del Torino che si porta anche in vantaggio con una grande conclusione di Vlasic, ma i due attaccanti del Torino sono in fuorigioco attivo e quindi il gol viene annullato. Nella ripresa il Bologna sale in cattedra e domina in lungo e in largo: prima ci pensa Fabbian, su una uscita senza logica di Gemello che gli spalanca la porta e il centrocampista rossoblù trova il gol del vantaggio. Il Torino non riesce più a pungere, il Bologna certifica il vantaggio e nel recupero Zirkzee trova anche il gol del 2-0. Thiago Motta in piena corsa Europa.

LE PAGELLE E I VOTI DI BOLOGNA-TORINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Posch 6, Beukema 6, Calafiori 6.5 (35’st Lykogiannis sv), Kristiansen 5.5 (11’st Lucumì 6); Aebischer 6 (10’st Freuler 6), Fabbian 7 (35’st Moro sv); Saelemakers 6 (26’st Urbanski 6), Ferguson 6, Ndoye 6; Zirkzee 7. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, De Silverstri, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta 6.5.

TORINO (3-5-2): Gemello 4.5; Tameze 5.5 (25’st Vojvoda 6), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Bellanova 6, Linetty 5.5 (26’st Gineitis 6), Ilic 6, Vlasic 6.5, Lazaro 5.5 (31’st Karamoh 6); Sanabria 6, Zapata 6 (25’st Pellegri 6). In panchina: Milinkovic-Savic, Popa, Zima, Radonjic, Seck, Djidji, Savva, Antolini. Allenatore: Juric 5.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6

RETE: 11’st Fabbian, 48’st Zirkzee.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione.

Ammoniti: Kristiansen, Fabbian, Ndoye, Linetty, Lazaro, Bellanova, Pellegri.

Angoli: 3-2.

Recupero: 1′, 3′.