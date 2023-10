Highlights e gol Bologna-Empoli 3-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 78

Il video dei gol e degli highlights di Bologna-Empoli, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Inizio di partita nel quale i toscani si rendono pericolosi un paio di volte soprattutto con Caputo e con Ebuehi che gira di testa ma Skorupski è preparato. Il Bologna però reagisce e passa in vantaggio con un gran gol di Riccardo Orsolini: sombrero e sinistro al volo che fa impazzire di gioia il pubblico. L’Empoli non ci sta e continua a giocare, ma è il Bologna ad avere due occasioni clamorose per il raddoppio: prima Zirkzee, a botta sicura, si fa ipnotizzare da Berisha e nel secondo tempo lo stesso Orsolini, a porta vuota, butta la palla fuori. Riccardo si fa perdonare qualche minuto più tardi con un sinistro a giro rasoterra chirurgico, 2-0. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per la tripletta personale. L’Empoli deve arrendersi, Thiago Motta continua a salire in classifica con il sesto risultato utile consecutivo.

