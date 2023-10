Golf Ryder Cup, Malagò: “Sarebbe bello avere eventi simili in altri sport”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta la vittoria del Team Europe in occasione della Ryder Cup: “Sarebbe bello che altri sport trovassero una competizione in cui tifare per il nostro continente o contro il resto del mondo o gli Stati Uniti. E’ la dimostrazione che la gente non vuole andare solo con le individualità“. Ha parlato dell’organizzazione dell’evento: “Il piano trasporti ha retto. Venendo da Roma si è vista una viabilità diversa di strade che da venti anni erano un cantiere e grazie alla Ryder hanno visto la fine quando invece sarebbero dovute essere state già pronte. Stamattina ho parlato anche con il principe Alberto di Monaco che era qui, ha detto che è incredibile quello che siamo riusciti a fare. In tutto questo poi il tempo ci ha aiutato perché con la pioggia ci sarebbe stato un sapore diverso”.