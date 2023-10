Udinese-Genoa 2-2, Lucca: “Felice per il gol, non del tutto per il risultato”

“Un peccato aver preso gol ad inizio partita, per fortuna siamo riusciti a riprenderla anche se il mio gol non è bastato a vincere. Avremmo dovuto cercare di andare in vantaggio, invece prendendo subito gol la partita non si era messa bene. L’importante è stato riuscire a riprenderla, adesso pensiamo alla gara di Empoli”. Lo ha detto l’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca, dopo il pareggio con gol contro il Genoa: “Sono felice per il mio primo gol in Serie A ma non completamente soddisfatto per il risultato. Dovremmo lavorare come fatto nel secondo tempo, in cui ci siamo dimostrati un gruppo molto unito, che ha lottato per raggiungere il risultato”.