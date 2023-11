Highlights e gol Barcellona-Alaves 2-1, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra

Il video con gli highlights e i gol di Barcellona-Alaves, sfida valevole per il tredicesimo turno di Liga 2023/2024. Una doppietta nel secondo tempo da parte di Robert Lewandowski permette ai blaugrana di rimontare l’Alaves e imporsi per 2-1. Tre punti importanti prima della sosta internazionale per gli uomini di Xavi.