Serie C 2023/2024: vince il Latina a Messina, il Pineto supera l’Arezzo al 99′

Terminate le sfide delle 16:16 dei gironi B e C di Serie C 2023/2024, valide per la tredicesima giornata. A vincere è il Latina sul campo del Messina per il girone C, il Pineto beffa l’Arezzo al 99′.

Girone B

Arezzo-Pineto 1-2: Primo tempo a reti bianche con l’Arezzo padrone del gioco. Nel secondo tempo arriva il vantaggio degli ospiti. Al 76′ Chakir segna il vantaggio degli abruzzesi, 0-1. Appena due minuti dopo Gucci ristabilisce la parità per l’Arezzo, 1-1. Beffati i padroni di casa, che al 99′ vengono superati grazie al gol di Volpicelli, 2-1.

Girone C