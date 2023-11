Milan, Thiaw non risponderà alla convocazione della Germania: nei prossimi giorni diventerà papà

Malick Thiaw non sarà presente nei prossimi impegni della Germania in questa, prossima, pausa delle Nazionali. Il centrale del Milan era stato convocato dalla selezione tedesca per i prossimi impegni, ma insieme alla famiglia, il centrale di Pioli ha deciso di rimanere vicino alla moglie.

A 22 ani Thiaw è prossimo a diventare papà. La nascita del figlio si attesterebbe secondo i tempi tecnici nei prossimi giorni: ed è per questo motivo che il giocatore ha deciso di non rispondere presente alla convocazione della Germania. È stato sostituito dal terzino sinistro David Raum dell’RB Lipsia