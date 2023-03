Pagelle AZ Alkmaar-Lazio 2-1, voti e tabellino Conference League 2022/23

Il tabellino e le pagelle con i voti di AZ Alkmaar-Lazio, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La formazione di Maurizio Sarri saluta la competizione ed è l’unica italiana eliminata agli ottavi di finale delle coppe europee di questa stagione. Biancocelesti in vantaggio con Felipe Anderson, ma gli olandesi rimontano con Karlsson e Pavlidis, ottenendo un’altra vittoria dopo quella della gara d’andata all’Olimpico. Per la Lazio tempo di voltare pagina in vista del derby di domenica.

GLI HIGHLIGHTS

IL TABELLINO E I VOTI

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan 6; Sugawara 6.5, Goes 6 (41′ st Beukema sv), Hatzidiakos 6, Kerkez 6; Clasie 6.5, Mijnans 6, Reijnders 7; Odgaard 6.5 (41′ st Lahdo sv), Pavlidis 7, Karlsson 7.5 (41′ st van Brederode sv).

In panchina: Verhulst, Owusu-Oduro, Yusuf Barasi, Vanheusden, Buurmeester, de Jong, de Wit, Meerdink.

Allenatore: Jansen 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5.5, Gila 6, Romagnoli 6 (14′ st Casale 5.5), Pellegrini 6 (24′ st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 5 (13′ st Luis Alberto 6), Vecino 5.5, Basic 5.5; Cancellieri 5, Felipe Anderson 6.5 (33′ st Romero sv), Zaccagni 6.5 (14′ st Pedro 6).

In panchina: Maximiano, Magro, Patric, Floriani Mussolini, Cataldi, Marcos Antonio, Bertini.

Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Matej Jug (SVN) 5.5.

RETI: 21′ pt Felipe Anderson, 28′ pt Karlsson, 17′ st Pavlidis.

NOTE: serata serena, terreno in discrete condizioni.

Ammoniti: Kerkez, Vecino, Pellegrini.

Angoli: 4-3.

Recupero: 1′ pt; 3′ st.