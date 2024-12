Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Siviglia, valida per la 16^ giornata della Liga 2024/2025. Partita pazza al Civitas Metropolitano, che vede i Colchoneros portarsi avanti con De Paul, prima di subire l’immediato pareggio di Lukebakio. Ospiti che allungano con Romero e Sanchez, ma nell’ultima mezz’ora sono Griezmann e Lino a firmare il pareggio, prima della doppietta del francese in pieno recupero per il 4-3 finale che permette all’Atletico di rimanere in scia di Real Madrid e Barcellona.