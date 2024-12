Partita spettacolare al Civitas Metropolitano tra Atletico Madrid e Siviglia nella 16^ giornata della Liga 2024/2025. Un 4-3 pirotecnico che permette ai Colchoneros di prolungare a cinque la striscia di vittorie consecutive, capaci di rimontare due gol di svantaggio. Sono proprio gli uomini di Diego Simeone ad andare in vantaggio con il gran gol di De Paul, che dal limite pesca l’incrocio in diagonale. Passano due minuti e, al 12′, Lukebakio pareggia battendo Oblak sul primo palo. Alla mezz’ora, Romero firma il vantaggio per gli andalusi, che si portano sull’1-3 al 57′ con l’inserimento di Sanchez sul secondo palo sul perfetto cross di Salas.

Poco dopo, Griezmann accorcia a tu per tu Fernandez dopo essere stato pescato in profondità da Barrios, mentre è Lino dalla lunga distanza a pescare il jolly che vale il 3-3. In pieno recupero, su cross proprio di Lino, Griezmann approfitta di un intervento maldestro di Salas per trafiggere Fernandez per la quarta volta con una sassata sotto la traversa in caduta. L’Atletico, quindi, mantiene il contatto con Real Madrid e Barcellona, mentre al Siviglia rimane il rammarico per aver sfiorato il colpaccio che avrebbe anche consentito di fare un bel passo avanti in classifica.

GLI HIGHLIGHTS