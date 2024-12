“Siamo contenti, è stata veramente una bella partita, giocata bene come volevamo. Per noi era un esame, vogliamo giocare contro avversari difficili per alzare il nostro livello ed essere sempre più competitivi. Complimenti a tutti, anche a chi è entrato dopo che ha dato il proprio contributo. I ragazzi ci hanno dato subito grande disponibilità, ci auto-alimentiamo. È un gruppo che lavora, il primo confronto lo facciamo con noi stessi. La sfida è con noi, dobbiamo dimostrare di essere al livello di altre squadre forti. Abbiamo fatto molto bene, tranne negli ultimi 15’ del primo tempo in cui ci siamo innervositi”. A dirlo è il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 1-0 contro il Napoli.

“Noslin è un ragazzo che deve crescere e fare il suo percorso. C’è spazio per tutti, tra qualche giorno avremo un’altra partita importante. Vedo i ragazzi durante la settimana, tutti lavorano verso la stessa direzione. Oggi anche Dele-Bashiru ha fatto una grande partita può crescere tantissimo. Voglio, però, che la squadra mantenga l’umiltà. Il nostro obiettivo è il miglioramento nel lavoro, le partite ci danno spessore”, spiega l’allenatore biancoceleste.