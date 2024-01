Highlights e gol Atalanta-Udinese 2-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Udinese, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Inizio con un buon ritmo per entrambe le squadre con l’Udinese che non disdegna e si crea qualche pericolosa palla gol, trascinata da un Thauvin in grande spolvero. L’Atalanta però comincia a carburare e sul finire di primo tempo mette a segno un uno-due che manda k.o. gli ospiti: prima Miranchuk poi Scamacca, entrambi con due deliziosi assist di De Ketelaere, firmano il 2-0. L’Udinese ci prova nella ripresa, ma senza troppa convinzione. L’Atalanta gestisce e porta a casa tre punti importantissimi, Gasperini vola al quarto posto in attesa degli altri risultati.

