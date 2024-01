Australian Open, AgCom: “Sinner non va in chiaro, da cambiare la lista degli eventi di rilevanza nazionale”

Massimiliano Capitanio, commissario di AgCom, parla su Linkedin della finale degli Australian Open: “Sinner non va in tv (in chiaro). Probabilmente è venuto il momento di aggiornare le liste degli eventi di rilevanza nazionale e di interesse pubblico. Leggo inesattezze su presunte responsabilità di Agcom. L’ultima delibera Agcom è del 2012. Prevede tra gli eventi di rilevanza nazionale: a) le Olimpiadi estive ed invernali; b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; f) il Giro d’Italia; g) il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1; h) il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP; i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana; m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani; n) il campionato mondiale di ciclismo su strada; o) il Festival della musica italiana di Sanremo; p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano; q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia”. Continua poi: “Ora il nuovo Tusma ha indicato che la competenza è del Mimit” e che “‘il Ministero, sentita l’Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale’. Con Sinner il tennis italiano è cambiato. Saranno tutti concordi nel cambiare la lista degli eventi di rilevanza nazionale“.