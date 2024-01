Pagelle Atalanta-Udinese 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Udinese, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Inizio con un buon ritmo per entrambe le squadre con l’Udinese che non disdegna e si crea qualche pericolosa palla gol, trascinata da un Thauvin in grande spolvero. L’Atalanta però comincia a carburare e sul finire di primo tempo mette a segno un uno-due che manda k.o. gli ospiti: prima Miranchuk poi Scamacca, entrambi con due deliziosi assist di De Ketelaere, firmano il 2-0. L’Udinese ci prova nella ripresa, ma senza troppa convinzione. L’Atalanta gestisce e porta a casa tre punti importantissimi, Gasperini vola al quarto posto in attesa degli altri risultati.

LE PAGELLE E I VOTI

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5 (35’st Palomino sv), Djimsiti 7, Kolasinac 7; Holm 6.5 (24’st Hateboer 6), Ederson 6, De Roon 6.5, Ruggeri 6.5 (24’st Zappacosta 6); Miranchuk 7.5 (43’st Muriel sv), Scamacca 6.5 (24’st Pasalic 6), De Ketelaere 7. In panchina: Musso, Rossi, Toloi, Tourè, Bakker, Adopo. Allenatore: Gasperini 7.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Ferreira 5, Perez 5.5, Kristensen 5; Ebosele 5.5 (1’st Ehizibue 6), Lovric 5.5 (35’st Brenner sv), Walace 5.5, Samardzic 5.5 (16’st Payero 6), Kamara 5.5 (31’st Zemura 6); Thauvin 6 (16’st Pereyra 6); Lucca 5.5. In panchina: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Tikvic, Camara, Kabasele, Giannetti. Allenatore: Cioffi 5

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6.

RETI: 33’pt Miranchuk, 46’pt Scamacca.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 14.716. Ammoniti: Kristensen, Pasalic, De Roon.

Angoli: 4-4.

Recupero: 1′; 3′.