Highlights e gol Atalanta-Salernitana 8-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 41

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Salernitana, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium non c’è mai partita: i ragazzi di Gian Piero Gasperini partono fortissimo e dopo tre minuti sbloccano la partita grazie al tiro deviato di Boga. La Salernitana pareggia con Dia, ma è un caso isolato: prima della fine del primo tempo arrivano anche i gol di Lookman, Scalvini, Hojlund e Koopmeiners. Nella seconda frazione di gioco il punteggio diventa ancora più rotondo: ancora Lookman poi Ederson ed infine Zortea per un clamoroso 8-2.

NICOLA A PICCO: A RISCHIO ESONERO

LE PAGELLE E I VOTI