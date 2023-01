Pagelle Atalanta-Salernitana 8-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Salernitana, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium non c’è mai partita: i ragazzi di Gian Piero Gasperini partono fortissimo e dopo tre minuti sbloccano la partita grazie al tiro deviato di Boga. La Salernitana pareggia con Dia, ma è un caso isolato: prima della fine del primo tempo arrivano anche i gol di Lookman, Scalvini, Hojlund e Koopmeiners. Nella seconda frazione di gioco il punteggio diventa ancora più rotondo: ancora Lookman poi Ederson ed infine Zortea per un clamoroso 8-2.

ATALANTA (3-4-3): Musso 6; Toloi 6.5 (13′ st Demiral 6), Palomino 6.5, Scalvini 7; Zappacosta 7 (13′ st Zortea 6.5), De Roon 6.5 (1′ st Ederson 6.5), Koopmeiners 7, Ruggeri 6.5; Boga 7, Hojlund 8 (19′ st Zapata 6), Lookman 8 (35′ st Maehle sv). In panchina: Rossi, Sportiello, Okoli, Muriel, Djimsiti, Hateboer, Pasalic, Soppy. Allenatore: Gasperini 7.5.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 5; Lovato 4 (1′ st Gyomber 5.5), Fazio 3.5 (27′ st Radovanovic 5.5), Pirola 3.5 (41′ st Sambia sv); Candreva 4, Nicolussi Caviglia 5, Coulibaly 4, Bradaric 4; Vilhena 4.5 (27′ st Kastanos 5.5), Dia 5.5 (27′ st Bonazzoli 5.5); Piatek 5. In panchina: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Bohinen, Botheim, Valencia, Capezzi. Allenatore: Nicola 4.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.

RETI: 5′ pt Boga, 10′ pt Dia, 21′ pt Lookman (rig.), 23′ pt Scalvini, 38′ pt Koopmeiners, 41′ Hojlund; 9′ st Lookman, 11′ st Nicolussi Caviglia, 16′ st Ederson, 40′ st Zortea.

NOTE: terreno di gioco in ottime condizioni.

Spettatori 40mila circa.

Ammonito: Koopmeiners.

Angoli: 5-2.

Recupero: 3′; 0′.