Dybala gol, Abraham assist. La Roma tiene il passo delle big e ridimensiona la Fiorentina

Doppietta di assist di Abraham e Fiorentina in 10 dalla prima mezz’ora. Sembra il remake del Roma-Fiorentina dello scorso anno, ma stavolta c’è un Paulo Dybala in più che alleggerisce il carico di pressione e rende il compito molto più facile per la squadra di Josè Mourinho che sale a quota 34 punti come Atalanta e Lazio, a -4 dal secondo posto occupato dal Milan. All’Olimpico, nuovamente sold out, finisce 2-0. Doppietta di Dybala, su assist di Abraham. Anche se l’assist involontario lo offre un ingenuo Dodò, espulso al 24′ del primo tempo per un intervento scomposto su Zalewski che gli costa il secondo giallo. Al 35’ prima chance per la Roma: Cristante scodella per Pellegrini che col mancino al volo prova ad imitare Totti senza successo. Al 40’ c’è il vantaggio e la firma è ancora una volta di Paulo Dybala: sponda col petto di Abraham, la Joya calcia al volo col mancino e sorprende Terracciano con la complicità di una leggera deviazione di Milenkovic. All’intervallo Italiano toglie Ikone e Jovic e manda in campo Barak e Nico Gonzalez, lasciando negli spogliatoi le voci di mercato che lo vorrebbero al Leicester. Per il primo squillo della ripresa però bisogna aspettare come al solito l’estro di Dybala: recupero palla e tocco per Celik che non sorprende Terracciano sul primo palo. Al 61’ chance clamorosa per la Roma. Bonaventura regala palla ad Abraham che scivola davanti al portiere ed ottiene solo un corner. Mourinho si gioca le carte Matic, Spinazzola e Tahirovic. Lo Special One vuole mettere addormentare la partita, ma la sua Roma – abbonata recentemente ai gol oltre l’80’ (7/9) – trova anche il 2-0 sul solito asse: Abraham scatta via in profondità e serve Paulo Dybala che appoggia in rete. La Fiorentina invece è la squadra che ha realizzato più reti (cinque) dal minuto 90 in questa stagione di Serie A. Ma nel recupero Rui Patricio nega il gol a Kouame dopo una mischia su corner.