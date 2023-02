ATP Marsiglia 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 20 febbraio con Brancaccio

È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP 250 di Marsiglia per quanto concerne lunedì 20 febbraio, giornata in cui inizieranno i primi turni del tabellone principale e in cui ci saranno le sfide decisive del tabellone cadetto. Tra coloro che aspirano ad un posto nel main draw, c’è anche Raul Brancaccio: il nativo di Torre del Greco se la vedrà contro la wildcard francese Sascha Gueymard Wayenburg o contro l’olandese Gijs Brouwer. Andiamo a scoprire, dunque, il programma completo.

ATP 250 MARSIGLIA – PROGRAMMA LUNEDI 20 FEBBRAIO

Central

A partire dalle 12:00: Antoine Bellier vs Alexander Ritschard

A seguire: Misolic/Coppejans vs Laurent Lokoli

Non prima delle 16:00: Alexander Bublik vs Filip Krajinovic

Non prima delle 18:00: Benjamin Bonzi vs Luca van Assche

Non prima delle 20:00: Zizou Bergs vs Stan Wawrinka

Court 1

A partire dalle 12:00: Lukas Klein vs Zsombor Piros

A seguire: Raul Brancaccio vs Gueymard Wayenburg/Brouwer