Highlights Dnipro-Milano, Champions League femminile 2023 volley (VIDEO)

di Andrea Bellini 16

Il video con gli highlights di SC “Prometey” Dnipro-Vero Volley Milano, partita valevole per la quinta giornata della Pool B di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Vittoria convincente per la ragazze di coach Gaspari, nonostante ci sia stato bisogno del quarto set. Dopo due set agevoli, infatti, la Vero Volley non riesce a contenere l’orgoglio delle ucraine, che si tolgono la soddisfazione di vincere un set. Milano non ha poi problemi a vincere il quarto parziale, confermandosi in testa al proprio girone. Ecco i momenti salienti della partita.

