Highlights Djokovic-Fritz 7-6(3) 4-6 6-2 6-3, quarti di finale Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Djokovic-Fritz, match valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024. Il numero uno al mondo soffre per due set, poi prende il largo e riesce in quattro parziali ad avere la meglio sullo statunitense per la nona volta su nove scontri diretti. Si tratta dell’undicesima semifinale conquistata a Melbourne per il serbo.